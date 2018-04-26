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Рубрика: Происшествия

Подключается Интерпол

Заочно арестован банкир, обвиняемый в крупном хищении
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7554 (91)
Тверской районный суд Москвы по ходатайству Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве выдал санкцию на арест Андрея Вдовина - совладельца Азиатско-Тихоокеанского банка и экс-совладельца крупной сети розничной торговли.

В пресс-службе суда "РГ" уточнили, что банкир арестован заочно, поскольку самого финансиста сейчас нет в России. Именно на это обстоятельство в качестве одного из доводов в пользу удовлетворения ходатайства в суде указал представитель следствия. По его словам, уже довольно долгое время не удается установить точное местонахождение банкира.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Как уточнил в суде представитель полицейского следственного ведомства, обвинение в особо крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ было предъявлено Вдовину заочно, а сам он был объявлен в федеральный, а затем и международный розыск. Теперь материалы в отношении Вдовина Следственный департамент МВД готовит отправить в Интерпол.

По данным следствия, банкир причастен к двум эпизодам мошенничества и к хищению в общей сложности 13 миллионов долларов, полученных банком в виде займов. Его адвокат утверждал, что речь идет о гражданско-правовых отношениях в предпринимательской сфере, к которым сам банкир к тому же не имел отношения, однако суд это не убедило.

Настаивая на аресте, представитель следствия отмечал, что, будучи на свободе, банкир может согласовывать свои действия с пока неустановленными сообщниками. Правда, аргумент был настолько стандартным, что вызвал недоумение: банкир и так на свободе.

Судья Елена Булгакова поверила следствию и вынесла постановление, в котором записано: "Удовлетворить ходатайство следствия, избрать в отношении Вдовина меру пресечения в виде заключения под стражу".

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