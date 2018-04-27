Экс-гендиректора "Гоголь-центра" Малобродского оставили в СИЗО

Экс-гендиректор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, обвиняемый по делу режиссера Кирилла Серебренникова о хищении средств Минкультуры РФ, останется в изоляторе и не будет переведен под домашний арест, решил Басманный суд Москвы.

Как сообщает РИА Новости, задержанный будет находиться под стражей минимум до 19 июня.

Напомним, что по данным обвинения, фигуранты дела подавали заведомо недостоверные и завышенные сведения о количестве и стоимости мероприятий по развитию и популяризации современного искусства, на финансирование которого в 2011-2014 гг. Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Большая часть фигурантов задержаны, а экс-генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова арестована заочно и объявлена в международный розыск