Видео: ФСБ предотвратила теракты в Москве

Федеральной службой безопасности пресечена деятельность четырех членов так называемой "спящей ячейки" международной террористической организации "Исламское государство", которая запрещена на территории РФ.

"В ходе следствия установлено, что данная группа прибыла из Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа и планировала совершение серии резонансных террористических актов на территории московского региона. При этом координация их деятельности осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера Telegram", - сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ.

Как отметили в спецслужбе, благодаря проведенным оперативным мероприятиями была выявлена пособническая база террористов, а также их связи из числа радикально настроенных жителей Нового Уренгоя.

"В целях пресечения противоправной деятельности пособников террористов в Новом Уренгое ФСБ совместно с МВД России проведена профилактическая специальная операция, в ходе которой задержано 20 человек и проведено 17 обысковых мероприятий", - отметили в ЦОС ФСБ.

На кадрах оперативного видео предоставленным ФСБ, показано задержания подозреваемых в торговых центрах, торгующих стройматериалами, а также в квартирах, в которых они проживали.

В результате обысков было обнаружено и изъято большое количество религиозно-экстремистской литературы, видеоматериалы, пропагандирующие деятельность международной террористической организации "Исламское государство", а также средства связи, использовавшиеся для общения с зарубежными эмиссарами.

"В отношении задержанных лиц проводится комплекс мероприятий, направленный на установление и документирование их причастности к преступной деятельности, а также решается вопрос о возбуждении новых уголовных дел с террористической окраской", - отметили в ФСБ.

Кроме того, как сообщили в ЦОС ФСБ, все участники выявленных за эту неделю в России террористических ячеек также общались через Telegram.

"Руководство деятельностью всех нейтрализованных в период с 21 по 24 апреля ячеек запрещенных в Российской Федерации террористических организаций со стороны находящихся в Сирии главарей, планирование и подготовка диверсионно- террористических акций, а также активная пропаганда идеологии терроризма осуществлялось через мессенджер Telegram, сообщили в ЦОС ФСБ.

C 21 по 24 апреля ФСБ нейтрализовала в Дагестане, Татарстане, на Ставрополье, в Омской и Ульяновской областях 12 бандитов и 14 сторонников террористов.

Так, в частности, 21 апреля в Ставрополье пресечена преступная деятельность сторонника международной террористической организации, присягнувшего главарю МТО "ИГ" и планировавшего совершение резонансного теракта с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. Объектами террористического акта должны были стать здания правительства Ставропольского края и управления ФСБ России по Ставропольскому краю.

21 и 24 апреля 2018 года в Дербенте пресечена преступная деятельность 11 членов бандгруппы - сторонников ИГИЛ, которые, присягнув ее главарю Абу Бакру аль-Багдади, находящемуся в Сирии, планировали на территории Дагестана совершение резонансных покушений на сотрудников правоохранительных органов и представителей органов власти.