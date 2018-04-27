Видео: ФСБ предотвратила теракты в Москве

Новости

НАТО: Турция пока не запросила интеграцию С-400 в систему ПВО альянса 15:42
В 36 московских парках начнутся бесплатные занятия по йоге 15:40
Володин рассказал Путину, как решить проблему дефицита медиков 15:35
В Татарстане директора интерната заподозрили в мошенничестве 15:34
В Кремле рассказали о судьбе "списка Собчак" 15:30
В Сыктывкаре вандалы разгромили памятник рублю 15:26
Капитан "Барселоны" Иньеста продолжит карьеру в Китае 15:24
Форвард "Ливерпуля" Салах признан игроком недели в Лиге чемпионов 15:20
У сенсационного хоррора "Тихое место" будет продолжение 15:18
В Подмосковье стало в пять с половиной раз больше камер на дорогах 15:16
Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали имя новорожденному сыну 15:12
Мун Чже Ин и Ким Чен Ын пообещали звонить друг другу 15:10
Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери покинет свой пост по окончании сезона 15:10
Правительство Москвы согласовало оппозиции акцию 5 мая на проспекте Академика Сахарова 14:58
В Британии ветеран более 50 лет хранил способную взорваться бомбу 14:55
Матвиенко предложила отменить роуминг в Беларуси 14:55
Грызлов: Крупный обмен пленными в Донбассе возможен в ближайшее время 14:52
Песков: РФ будет следить за ходом выборов в Армении 14:50
Беларусь и Татарстан динамично наращивают кооперацию 14:44
Кремль позитивно оценил итоги межкорейских переговоров 14:39
В Кремле прокомментировали новые показания Родченкова 14:35
В 2018 году в Заполярье бумажные проездные заменят на электронные 14:35
Девушки сделали селфи на мосту за секунду до того, как он рухнул 14:35
Песков прокомментировал действия Роскомнадзора по блокировке Telegram 14:33
В Адыгее учебный самолет совершил экстренную посадку 14:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Мощные сирийские РСЗО Golan нанесли удар по боевикам
Видео: Мощные сирийские РСЗО Golan нанесли удар по боевикам
Майские законы отразятся на зарплатах и футбольных болельщиках
Майские законы отразятся на зарплатах и футбольных болельщиках
Задайте вопрос главе департамента образования Москвы Исааку Калине
Задайте вопрос главе департамента образования Москвы Исааку Калине
27.04.2018 14:50
Рубрика: Власть

Видео: ФСБ предотвратила теракты в Москве

Текст: Иван Егоров
Федеральной службой безопасности пресечена деятельность четырех членов так называемой "спящей ячейки" международной террористической организации "Исламское государство", которая запрещена на территории РФ.

"В ходе следствия установлено, что данная группа прибыла из Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа и планировала совершение серии резонансных террористических актов на территории московского региона. При этом координация их деятельности осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера Telegram", - сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ.

Фото: Макс Ветров/РИА Новости
В Татарстане ФСБ задержала 14 членов террористической организации

Как отметили в спецслужбе, благодаря проведенным оперативным мероприятиями была выявлена пособническая база террористов, а также их связи из числа радикально настроенных жителей Нового Уренгоя.

"В целях пресечения противоправной деятельности пособников террористов в Новом Уренгое ФСБ совместно с МВД России проведена профилактическая специальная операция, в ходе которой задержано 20 человек и проведено 17 обысковых мероприятий", - отметили в ЦОС ФСБ.

На кадрах оперативного видео предоставленным ФСБ, показано задержания подозреваемых в торговых центрах, торгующих стройматериалами, а также в квартирах, в которых они проживали.

В результате обысков было обнаружено и изъято большое количество религиозно-экстремистской литературы, видеоматериалы, пропагандирующие деятельность международной террористической организации "Исламское государство", а также средства связи, использовавшиеся для общения с зарубежными эмиссарами.

"В отношении задержанных лиц проводится комплекс мероприятий, направленный на установление и документирование их причастности к преступной деятельности, а также решается вопрос о возбуждении новых уголовных дел с террористической окраской", - отметили в ФСБ.

Кроме того, как сообщили в ЦОС ФСБ, все участники выявленных за эту неделю в России террористических ячеек также общались через Telegram.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости
Видео: В Ростовской области пресечена деятельность сторонников "ИГ"

"Руководство деятельностью всех нейтрализованных в период с 21 по 24 апреля ячеек запрещенных в Российской Федерации террористических организаций со стороны находящихся в Сирии главарей, планирование и подготовка диверсионно- террористических акций, а также активная пропаганда идеологии терроризма осуществлялось через мессенджер Telegram, сообщили в ЦОС ФСБ.

C 21 по 24 апреля ФСБ нейтрализовала в Дагестане, Татарстане, на Ставрополье, в Омской и Ульяновской областях 12 бандитов и 14 сторонников террористов.

Так, в частности, 21 апреля в Ставрополье пресечена преступная деятельность сторонника международной террористической организации, присягнувшего главарю МТО "ИГ" и планировавшего совершение резонансного теракта с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. Объектами террористического акта должны были стать здания правительства Ставропольского края и управления ФСБ России по Ставропольскому краю.

21 и 24 апреля 2018 года в Дербенте пресечена преступная деятельность 11 членов бандгруппы - сторонников ИГИЛ, которые, присягнув ее главарю Абу Бакру аль-Багдади, находящемуся в Сирии, планировали на территории Дагестана совершение резонансных покушений на сотрудников правоохранительных органов и представителей органов власти.

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали новые показания Родченкова
Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали Пханмунчжомскую декларацию
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25 процента
Лавров: Удары "западной тройки" по Сирии нарушили международное право
Вильфанд предупредил о грозах на майские праздники