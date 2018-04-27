Видео: ФСБ предотвратила теракты в Москве

"В ходе следствия установлено, что данная группа прибыла из Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа и планировала совершение серии резонансных террористических актов на территории московского региона. При этом координация их деятельности осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера Telegram", - сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ.
Как отметили в спецслужбе, благодаря проведенным оперативным мероприятиями была выявлена пособническая база террористов, а также их связи из числа радикально настроенных жителей Нового Уренгоя.
"В целях пресечения противоправной деятельности пособников террористов в Новом Уренгое ФСБ совместно с МВД России проведена профилактическая специальная операция, в ходе которой задержано 20 человек и проведено 17 обысковых мероприятий", - отметили в ЦОС ФСБ.
На кадрах оперативного видео предоставленным ФСБ, показано задержания подозреваемых в торговых центрах, торгующих стройматериалами, а также в квартирах, в которых они проживали.
В результате обысков было обнаружено и изъято большое количество религиозно-экстремистской литературы, видеоматериалы, пропагандирующие деятельность международной террористической организации "Исламское государство", а также средства связи, использовавшиеся для общения с зарубежными эмиссарами.
"В отношении задержанных лиц проводится комплекс мероприятий, направленный на установление и документирование их причастности к преступной деятельности, а также решается вопрос о возбуждении новых уголовных дел с террористической окраской", - отметили в ФСБ.
Кроме того, как сообщили в ЦОС ФСБ, все участники выявленных за эту неделю в России террористических ячеек также общались через Telegram.
"Руководство деятельностью всех нейтрализованных в период с 21 по 24 апреля ячеек запрещенных в Российской Федерации террористических организаций со стороны находящихся в Сирии главарей, планирование и подготовка диверсионно- террористических акций, а также активная пропаганда идеологии терроризма осуществлялось через мессенджер Telegram, сообщили в ЦОС ФСБ.
C 21 по 24 апреля ФСБ нейтрализовала в Дагестане, Татарстане, на Ставрополье, в Омской и Ульяновской областях 12 бандитов и 14 сторонников террористов.
Так, в частности, 21 апреля в Ставрополье пресечена преступная деятельность сторонника международной террористической организации, присягнувшего главарю МТО "ИГ" и планировавшего совершение резонансного теракта с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. Объектами террористического акта должны были стать здания правительства Ставропольского края и управления ФСБ России по Ставропольскому краю.
21 и 24 апреля 2018 года в Дербенте пресечена преступная деятельность 11 членов бандгруппы - сторонников ИГИЛ, которые, присягнув ее главарю Абу Бакру аль-Багдади, находящемуся в Сирии, планировали на территории Дагестана совершение резонансных покушений на сотрудников правоохранительных органов и представителей органов власти.