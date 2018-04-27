ФСИН: Из отбывавших в РФ пожизненное заключение на свободу вышли пятеро

Из отбывавших пожизненное заключение в России только пятеро смогли выйти на свободу, рассказал начальник Управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН РФ генерал-майор Игорь Вединяпин.

Основанием для их освобождения стали итоги пересмотра приговоров после гуманизации уголовных наказаний.

"За время существования исправительных колоний для осужденных к пожизненному лишению свободы было освобождено пять осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования была заменена пожизненным лишением свободы", - приводит его слова ТАСС.

Он пояснил, что все они при пересмотре приговоров в соответствии с современным уголовным законом и переквалификацией уголовных статей, предусмотренных Уголовным кодексом РСФСР, получили определенные сроки лишения свободы вместо пожизненных, освободившись после отбытия срока.

Пожизненное лишение свободы стало применяться в России 25 лет назад. Сейчас его отбывают 2010 человек.

По данным Судебного департамента при Верховном суде, за последний 21 год в России к пожизненному лишению свободы были осуждены 1530 человек. Ежегодно это наказание получают около 60-70 человек.

Пожизненное лишение свободы стало самым суровым наказанием после прекращения применения в России смертной казни.