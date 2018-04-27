Под Брянском при пожаре погибли двое детей

В Брянской области два ребенка погибли во время пожара. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении СК.

Информация о пожаре в селе Борщово поступила к спасателям 26 апреля в 18.31. В село выехали три расчета МЧС и полчаса спустя пожар был потушен.

- Погибли два ребенка дошкольного возраста: мальчик полутора лет и четырехлетняя девочка. Всего в доме находились четверо детей под присмотром дедушки. Остальных удалось спасти, а двое малышей надышались дымом и погибли, - рассказал представитель СУ СК РФ Сергей Цыганок.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".