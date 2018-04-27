Молнии поразили два самолета при вылете из аэропорта Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево молнии попали в два самолета. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой источник в экстренных службах.

Командиры самолетов Bombardier и Airbus А320 доложили в четверг днем с разницей менее часа о поражении атмосферным электричеством при наборе высоты.

Одному из них даже пришлось прервать полет и вернуться в аэропорт вылета.

Накануне сообщалось, что самолет, который выполнял рейс Москва - Челябинск, совершил вынужденную посадку в Казани из-за курящего на борту мужчины. Когда лайнер сел в Казани, нарушителя сняли с рейса и доставили в отделение полиции. Ему выписали штраф.