Супруги из Орла по суду добились компенсации морального вреда и затрат на лечение. В ходе турпоездки в Турцию они попали в ДТП, из-за чего семейный отдых оказался испорченным.

Как рассказали в суде, иски подали муж и жена, при этом они представляли интересы двух своих несовершеннолетних детей. Семья в прошлом году приобрела у местного туроператора путевку на 12 дней в турецкую Анталью с проживанием в пятизвездочном отеле. В состав турпродукта входили разнообразные развлечения и экскурсии. Стоимость путевки получилась весьма внушительной - свыше 460 тысяч рублей. На отдых отправились в августе. Неделя прошла без происшествий. Но когда ихповезли в аквапарк, расположенный в соседнем городе, произошло ДТП, автобус перевернулся. Многие пассажиры получили травмы, в том числе истцы. Их доставили в частную клинику. Платить пришлось наличными.

Все претензии турфирма переводила на принимающую сторону

Вернувшись в Россию, члены семьи продолжили лечение. И сразу обратились в турфирму с претензией, потребовав вернуть плату за путевку. По их мнению, туроператор не обеспечил безопасность отдыха, что было прописано в договоре. Однако возвращать деньги фирма отказалась, мол, все претензии предъявляйте принимающей стороне. Дескать, это по ее вине автобус попал в аварию.

Однако суд сослался на статью 1 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Согласно ему, туристский продукт - это комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену по договору. Именно туроператор несет ответственность перед туристом за неоказание или ненадлежащее оказание услуг - независимо от того, кем они должны были оказываться или оказывались.

Аналогичная позиция изложена в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей". Кроме того, согласно статье 7 Закона "О защите прав потребителей" потребитель имеет право на получение услуг, безопасных для жизни и здоровья. А вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу вследствие необеспечения безопасности, подлежит возмещению в соответствии со статьей 14 этого же закона.