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27.04.2018 21:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура против

Следствие попросило отпустить Малобродского под домашний арест
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7555 (92)
Басманный суд в пятницу начал рассматривать ходатайство следствия о переводе экс-гендиректора театра "Гоголь-центр" Алексея Малобродского, обвиняемого по делу о хищении бюджетных средств минкультуры, из СИЗО под домашний арест.

Представитель СКР, пояснил в суде, что все следственные действия по делу проведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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"На этапе ознакомления с материалами возможности Малобродского повлиять на ход производства по делу ограничены, а интересы следствия будут обеспечены и при изменении ему меры пресечения на более мягкую. Прошу ходатайство удовлетворить", - сказал следователь.

Неожиданно против удовлетворения ходатайства Следственного комитета о смягчении меры пресечения для Малобродского выступила прокуратура.

"Ранее следователь выступал с ходатайством, чтобы продлить срок стражи, сейчас он не назвал каких-то новых обстоятельств для перевода Малобродского под домашний арест. Мы против ходатайства следователя и смягчения меры пресечения", - сказала представитель гособвинения.

Перед этим Басманный суд продлил до 19 июля срок домашнего ареста художественного руководителя "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова. Кроме того, суд продлил меру пресечения и другим фигурантам дела. Продюсер Юрий Итин остался под домашним арестом до 24 мая, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум - под домашним арестом до 19 июля, срок ареста Малобродского продлили до 19 июня, до 23 мая продлен срок домашнего ареста бухгалтера Нины Масляевой.

Жена Малобродского опасается за его жизнь и здоровье после перевода в СИЗО "Медведково"

Примерно месяц назад жена Малобродского написала открытое письмо омбудсмену Татьяне Москальковой и главе СК РФ Александру Бастрыкину, в котором выразила опасение за жизнь и здоровье мужа после его перевода из "Матросской тишины" в СИЗО "Медведково". Малобродского тогда поместили в 12-местную камеру, но после перевели в камеру на четырех человек.

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