Следствие попросило отпустить Малобродского под домашний арест

Представитель СКР, пояснил в суде, что все следственные действия по делу проведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения.
"На этапе ознакомления с материалами возможности Малобродского повлиять на ход производства по делу ограничены, а интересы следствия будут обеспечены и при изменении ему меры пресечения на более мягкую. Прошу ходатайство удовлетворить", - сказал следователь.
Неожиданно против удовлетворения ходатайства Следственного комитета о смягчении меры пресечения для Малобродского выступила прокуратура.
"Ранее следователь выступал с ходатайством, чтобы продлить срок стражи, сейчас он не назвал каких-то новых обстоятельств для перевода Малобродского под домашний арест. Мы против ходатайства следователя и смягчения меры пресечения", - сказала представитель гособвинения.
Перед этим Басманный суд продлил до 19 июля срок домашнего ареста художественного руководителя "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова. Кроме того, суд продлил меру пресечения и другим фигурантам дела. Продюсер Юрий Итин остался под домашним арестом до 24 мая, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум - под домашним арестом до 19 июля, срок ареста Малобродского продлили до 19 июня, до 23 мая продлен срок домашнего ареста бухгалтера Нины Масляевой.
Примерно месяц назад жена Малобродского написала открытое письмо омбудсмену Татьяне Москальковой и главе СК РФ Александру Бастрыкину, в котором выразила опасение за жизнь и здоровье мужа после его перевода из "Матросской тишины" в СИЗО "Медведково". Малобродского тогда поместили в 12-местную камеру, но после перевели в камеру на четырех человек.