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27.04.2018 20:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Смертельная красота

СК возбудил два уголовных дела за неделю из-за гибели пациенток косметических клиник
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7555 (92)
Дважды за короткое время сотрудники столичного Следственного комитета сообщили о возбуждении дел по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Как рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, в минувшую среду после пластической операции в одной из частных клиник на Троицкой улице стало плохо 29-летней женщине.

В столичном подразделении Следственного комитета говорят, что у них в производстве за этот год уже несколько материалов проверок и уголовных дел о причинении вреда здоровью и гибели людей в частных клиниках красоты. 27 апреля прошли обыски по местам регистрации и фактического местонахождения клиники, а также дома обыски у руководства и сотрудников центра.

На следующий день Росздравнадзор выступил с предупреждением: "В связи с участившимися случаями осложнений после косметологических операций и даже летальных исходов ведомство посчитало своим долгом выпустить предупреждение для потенциальных пациентов клиник, занимающихся косметологией и пластической хирургией".

Максимальный срок врачу такой клиники при гибели пациентки - шесть лет. Но его еще никому не давали

По словам советника руководителя Росздравнадзора Ольги Малевой, ведомство начало две проверки по факту смерти пациенток двух косметологических клиник - молодой женщины, погибшей в результате остановки сердца после операции по увеличению груди, и девушки, погибшей в больнице, где пытались, но уже не смогли исправить то, что натворили в "клинике красоты".

Подобные случаи не единственные. Какова же мера ответственности? В прошлом году в городе на Волге судили генерального директора и ведущего врача - пластического хирурга коммерческой клиники, у которого погибла пациентка прямо на операционном столе.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Студентка местного вуза обратилась в косметологическую клинику, чтобы сделать себе коррекцию подбородка. Во время операции ей стали вводить различные лекарственные препараты. После одного из таких уколов у пациентки начались судороги. Помочь ей не смогли.

Позже, после проверки СК, оказалось, что решение о проведении операции хирург принял без осмотра пациентки, не собрал полный анамнез жизни своей клиентки и не выяснил, чем девушка болела, и операцию вел без врача анестезиолога-реаниматолога.

Погибла студентка от анафилактического шока, вызванного инъекцией анестетика. Позже выяснилось, что хирург вообще выбрал неверный способ коррекции подбородка девушки. Будущим пациенткам таких клиник стоило бы знать, что самый большой срок, который может получить врач такой клиники при гибели пациентки, - шесть лет. Но его еще никому не давали.

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