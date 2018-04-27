В Хабаровске глава турфирм осуждена за обман клиентов

Центральный районный суд Хабаровска приговорил гендиректора двух туристических фирм города к двум годам лишения свободы за мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ).

С мая 2016 года по апрель 2017-го женщина заключила договоры с людьми, желающими отдохнуть в Приморье, Таиланде и Китае.

- Получив от них денежные суммы в счет оплаты путевок, она свои обязательства не выполняла и начинала вводить граждан в заблуждение, изменяя даты поездок, условия договоров, маршруты следования, - сообщила "РГ" старший помощник прокурора края Валентина Глазова.

Затем она и вовсе заявляла, что поездка не состоится из-за действий туроператора. В ответ на требования людей вернуть деньги, злоумышленница лишь писала расписки.

Ущерб от ее действий в общей сложности превысил 1,2 миллиона рублей. Эти деньги, по решению суда, женщина должна вернуть пострадавшим.

Отбывать наказание осужденная будет в исправительной колонии общего режима.