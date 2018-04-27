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27.04.2018 09:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье нефтяное загрязнение морской воды превысило норму в 70 раз

Текст: Ольга Журман

Специалисты Тихоокеанского морского управлении Росприроднадзора признали загрязнение морской воды бухты Врангеля. Содержание нефтепродуктов превышает нормативы в 70 раз, угольной пыли - в десять раз. Об этом сообщает РИА Новости.

Уровень загрязнения воздуха в Пекине превысил норму в 13 раз

По этим фактам возбуждены административные дела по части 4 статьи 8.13 КоАП "Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение". Начаты административные расследования в отношении ООО "Восточно-Уральский терминал" и ООО "ВСК", осуществляющих перегрузку угля в порту бухты Врангеля. Взяты пробы морской воды и донного грунта в районе причалов. Направлены запросы в ФГУБ "Приморское УГМС" о показателях атмосферного воздуха и в филиал "Росморпорта" о судах, которые в день загрязнения стояли в бухте. Ответная информация пока не получена.

По фактам выявленных нарушений юридические лица привлекут к административной ответственности. В судебном порядке будет заявлено требование об устранении нарушений и о временной приостановке деятельности компаний.

Ранее в соцсетях появилось несколько видеороликов, на которых было видно, как черная пленка покрывает акваторию бухты Врангеля. Сначала специалисты управления Росприроднадзора заявили, что крупного загрязнения нет. Но установили наблюдение за объектом. В итоге спустя некоторое время проверяющие обнаружили в бухте загрязнение.

Справка "РГ"

О проблеме с угольной пылью в портах юга Приморья при перевалке угля на суда, следующие в АТР, президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой телевизионной линии 15 июня 2017 года рассказал школьник из Находки. Президент поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры. Работу со стивидорами ведут и власти Приморья, принуждая их покупать оборудование для подавления угольной пыли. Но пока принципиально проблема не решена.

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