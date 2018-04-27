ФСБ ликвидировала крупный канал поставки героина в самарские колонии

Самарские силовики ликвидировали крупный канал поставки наркотиков из Пензенской области. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ.

В четверг, 26 апреля, в Тольятти на контрольно-пропускном пункте "Рубеж" сотрудники ФСБ задержали перевозчика крупной партии наркотиков. Неоднократно судимый мужчина вез на такси из Пензы в Самару почти четыре килограмма героина, который был расфасован в восемь пакетов. Водитель о "багаже" ничего не подозревал.

Силовики уже выяснили, что задержанный входил в организованное преступное сообщество "Общак". Он занимался транспортировкой наркотиков и организовывал "перебросы" наркозависимым заключенным в самарские учреждения УФСИН. Наркокурьер уже дал признательные показания.

По предварительным данным следствия, в преступную схему могли входить в том числе и сотрудники правоохранительных органов, прикрывающие деятельность ОПГ.