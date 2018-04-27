Нижегородская прокуратура требует закрыть 17 ТРЦ

В нижегородских торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) и на других объектах массового пребывания людей выявлено почти четыре тысячи нарушений, связанных с пожарной безопасностью. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Прокурорские проверки прошли на 287 объектах, владельцам которых вынесено около 300 представлений. В суды общей юрисдикции направлено 17 исковых заявлений с требованием о приостановлении их деятельности до устранения нарушений.

- Наиболее распространенными нарушениями стали необорудование помещений торговых объектов автоматической пожарной сигнализацией, автоматической системой пожаротушения, необеспечение первичными средствами пожаротушения, отсутствие аварийного освещения в лестничных клетках зданий, световых указателей "Выход" над дверями запасных выходов, хранение товаров на путях эвакуации, - заявили в надзорном ведомстве.

Существенные нарушения пожарной безопасности, влекущие угрозу причинения вреда жизни и здоровью, выявлены в ТЦ Автозаводского, Канавинского, Приокского, Советского районов Нижнего Новгорода, а также в Дзержинске и Павлове.

Также материалы прокурорских проверок направлены в территориальные подразделения ГУ МЧС России по Нижегородской области для привлечения виновных лиц к административной ответственности по статье 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Нарушение требований пожарной безопасности").