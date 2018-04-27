В детском саду Кирова ребенок провалился в яму с водой

В Кировской области следователи проводят доследственную проверку по факту падения ребенка в двухметровую яму с водой на территории детского сада. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

ЧП произошло около 11 часов. Во время прогулки на игровой площадке детского сада № 201 города Кирова под трехлетним малышом провалился грунт. На место происшествия сразу были вызваны экстренные службы.

Через несколько минут в детский сад прибыли сотрудники Росгвардии, МЧС и скорой помощи. Один из правоохранителей обвязал себя веревкой, спустился в яму, которая уже была наполнена водой, нашел ребенка и взял его на руки. Его напарник вытянул обоих на поверхность.

По словам спасателей, мальчик уже успел наглотаться воды, но находился в сознании. Скорая отвезла его в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

По данному факту СУ СКР по региону начало доследственную проверку. По предварительным данным, яма образовалась в результате обвала грунта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Также свою служебную проверку проводит администрация Кирова. Выясняются причины образования провала.