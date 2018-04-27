В Казани во время погони погиб полицейский

В столице Татарстана во время преследования нарушителя погиб сотрудник ГИБДД. Инцидент произошел минувшей ночью в Московском районе города.

Как сообщили в МВД по региону, около часа ночи на улице Восстания экипаж дорожно-постовой службы заметил автомобиль BMW, двигавшийся с нарушением ПДД. На требования полицейских остановиться его водитель лишь увеличил скорость и попытался скрыться.

К начавшейся погоне подключились другие экипажи госавтоинспекции. На перекрестке улиц Декабристов и Волгоградской нарушитель выехал на красный свет светофора и врезался в патрульный автомобиль, двигавшийся навстречу.

Основной удар пришелся на пассажирскую сторону, где находился 42-летний инспектор. В тяжелом состоянии его доставили в больницу, где позже он скончался, не приходя в сознание. Сотрудник ГИБДД, находившийся за рулем, также был госпитализирован, его жизни в настоящее время ничего не угрожает.

Предполагаемый виновник трагедии также находится в больнице. Как пояснили в МВД по РТ, нарушителем оказался 31-летний мужчина, имеющий судимость за преступление, связанное с оборотом наркотиков. Кроме того, в 2015 году он был лишен водительских прав на год.

По предварительным данным, водитель BMW находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.