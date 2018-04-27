В Нижегородской области найдены убитыми двое детей

В Семеновском районе Нижегородской области на месте тушения пожара в заброшенном здании обнаружены тела двух детей. Следователи полагают, что они могли быть убиты.

Как сообщили "РГ" в СУ СКР по региону, о происшествии стало известно вечером 26 апреля. Горело заброшенное отдельно стоящее здание вне населенных пунктов, которое ранее, видимо, использовалось как склад. После тушения пожара внутри обнаружили тела детей, причем пока не удалось опознать ни их личность и возраст, ни даже пол.

На место происшествия прибыли руководители регионального следственного управления СК России, ГУ МВД по Нижегородской области, опытные следователи-криминалисты и следственно-оперативная группа.

По факту насильственной смерти двух малолетних детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ. Отрабатываются все версии произошедшего, а расследование дела находится на особом контроле у руководителя следственного управления СК России по Нижегородской области.