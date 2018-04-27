Новости

Скончался актер РАМТ Геннадий Печников 19:56
Курс евро опустился ниже 75 рублей 19:53
Суд Риги оставил активиста Александра Гапоненко под арестом 19:38
МЧС предупредило об аномальной жаре в Крыму 19:12
В Самаре вспыхнул пожар на последнем этаже жилого дома 19:12
В Краснодаре при обрушении храма пострадали четыре человека 19:09
Экс-гендиректора "Гоголь-центра" Малобродского оставили в СИЗО 18:40
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Италии 18:40
Владимир Путин пожертвовал 104 тысячи рублей на лес 18:39
В Адыгее наградили совершившего экстренную посадку курсанта 18:38
"Газпром" дал прогноз по экспортной цене своего газа в 2018 году 18:27
Под Калининградом ребенок погиб от взрыва на заброшенном полигоне 18:23
В Тольятти скончался создатель легендарной "Нивы" 18:20
Путину рассказали о приросте территории России 18:19
Траулер четверо суток не пускали в Находку из-за трех щенков 18:18
Доля российского кино в отечественном прокате приблизилась к 50% 18:15
Петербург простился с математиком Геннадием Леоновым 18:13
Климов: Тема "российской угрозы" будет раскручиваться в США до ноября 18:08
В результате нападения мужчины с ножом погибли семь китайских школьников 17:45
Индия не заявляла о выходе из совместного с Россией проекта FGFA 17:33
Умаханов: народ Сирии нуждается в моральной и общественной поддержке 17:28
Лавров рассказал об ответственности стран-хозяек спортивных соревнований 17:24
Путин поручил создать "справедливый" Атлас мира 17:21
Минтранс готовит программу строительства аэропортов на Дальнем Востоке 17:16
Вооруженный человек забаррикадировался в отеле на севере Франции 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Мощные сирийские РСЗО Golan нанесли удар по боевикам
Видео: Мощные сирийские РСЗО Golan нанесли удар по боевикам
Майские законы отразятся на зарплатах и футбольных болельщиках
Майские законы отразятся на зарплатах и футбольных болельщиках
Задайте вопрос главе департамента образования Москвы Исааку Калине
Задайте вопрос главе департамента образования Москвы Исааку Калине
27.04.2018 19:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре вспыхнул пожар на последнем этаже жилого дома

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

В центре Самары на улице Ульяновской вспыхнул последний этаж многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.

В Приангарье за сутки потушили девять лесных пожаров

По данным спасателей, пожар произошел на 10 этаже. Есть один пострадавший. 15 человек эвакуировали. Возгорание удалось локализовать, на данный момент уточняется площадь пожара.

Как сообщают очевидцы, возгоранию предшествовал громкий хлопок. В интернете появилось видео пожара - на кадрах видно, что на верхнем этаже выбиты окна.

В пресс-службе МЧС сообщили, что информацию о взрыве пока не подтверждают.

Главное сегодня

О чем говорили Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын на первой встрече
Посольство РФ высмеяло реакцию Times на разоблачение химатаки в Думе
В Кремле прокомментировали новые показания Родченкова
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25 процента
Вильфанд предупредил о грозах на майские праздники