В Самаре вспыхнул пожар на последнем этаже жилого дома

В центре Самары на улице Ульяновской вспыхнул последний этаж многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.

По данным спасателей, пожар произошел на 10 этаже. Есть один пострадавший. 15 человек эвакуировали. Возгорание удалось локализовать, на данный момент уточняется площадь пожара.

Как сообщают очевидцы, возгоранию предшествовал громкий хлопок. В интернете появилось видео пожара - на кадрах видно, что на верхнем этаже выбиты окна.

В пресс-службе МЧС сообщили, что информацию о взрыве пока не подтверждают.