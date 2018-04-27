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27.04.2018 13:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Основной владелец "Зимней вишни" в Кемерове оплатит ее снос

Текст: Юлия Потапова

Основной собственник кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" принял решение отдать принадлежащую ему часть здания в собственность муниципалитету, а также профинансировать снос.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Илью Середюка, представители "Кемеровского кондитерского комбината" (принадлежащего, в свою очередь, компании "Кондитерус ком", совладельцем которой является томский бизнесмен Денис Штенгелов), готовы профинансировать не только снос всего ТРЦ, но и последующее благоустройство территории.

Глава города уточнил, что юридические и организационные вопросы могут решиться в срок от недели до десяти дней.

Середюк сообщил также, что с остальными собственниками проводится индивидуальная работа. Четверо из них также готовы безвозмездно передать принадлежащие им площади в муниципальную собственность.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта и унес жизни шестидесяти человек. Сейчас в здании ТРЦ еще продолжают работать представители СК РФ. Когда следственные действия закончатся, власти города начнут планировать действия по сносу объекта. Ранее сообщалось, что горожане проголосовали за то, чтобы на месте трагедии был разбит парк или сквер.

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