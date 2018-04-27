В Приангарье за сутки потушили девять лесных пожаров

26 апреля в Иркутской области было ликвидировано девять пожаров на землях лесного фонда, сообщили в правительстве региона. Общая площадь возгорания составила 129,8 гектара.

- Два очага потушено в Иркутском районе, по одному - в Аларском, Боханском, Усольском, Братском, Нижнеудинском, Куйтунском и Слюдянском районах, - сообщили в ведомстве.

Еще один лесной пожар на общей площади 45 гектаров локализован в Черемховском районе области.

По данным регионального МЧС, в борьбе с огнем было задействовано 112 сотрудников лесной охраны, 25 мобилизованных граждан, 30 единиц наземной техники. Авиапатрулирование в небе над Иркутским районом осуществлял самолет Як-18. Его налет составил 4 часа 10 минут.