Верховный суд Ингушетии обязал правительство региона выплатить компенсацию жителю республики Беслану Хамчиеву за ущерб от пожара, произошедшего по вине газовиков более десяти лет назад. В огне погибла его жена, мать двоих малолетних детей.

До недавних пор многолетние судебные разбирательства по этому делу не давали положительного результата. Решение в пользу пострадавшей семьи было вынесено лишь после определения Верховного суда РФ и публикации в "Российской газете - Неделе", вставших на защиту Беслана Хамчиева и его дочери, которая не только потеряла маму, но и сама чуть не погибла при пожаре.

ЧП произошло в январе 2006 года в жилом доме в Малгобеке. В квартире Хамчиевых произошел взрыв и как следствие - пожар. В этот момент дома находилась мать с двумя маленькими детьми. От полученных ожогов женщина умерла в больнице. Позже выяснилось, что причиной взрыва стала неисправность центрального домового газопровода.

Решение в пользу семьи было вынесено после публикации в "РГ - Неделе", вставшей на защиту Беслана Хамчиева

Уголовное дело по факту пожара в квартире малгобекчанина возбудили только через год после трагедии по требованию прокуратуры. Его фигурантами стали трое сотрудников эксплуатационно-производственного управления "Малгобек газ". Впоследствии обвинение предъявили лишь бывшему мастеру предприятия, которое через несколько месяцев после ЧП закрылось по причине банкротства. В суде он был признан виновным по части 2 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекших смерть человека". На тот момент истек срок привлечения его к уголовной ответственности, и виновник не получил реального наказания. Ушло от ответственности и само предприятие.

Не один год Беслан Хамчиев обращался в суды, пытаясь добиться справедливости. Но судебные решения принимались не в пользу Хамчиевых, аргументом являлось то, что юридическое лицо - газовое предприятие перестало существовать в связи с его ликвидацией учредителем - правительством Ингушетии.

Дошел до Верховного суда РФ, и там приняли иное решение, посчитав, что учредитель несет ответственность по обязательствам унитарного предприятия, которое было им ликвидировано. Дело направили на повторное рассмотрение в республиканский суд. На этот раз Верховный суд Ингушетии принял сторону погорельцев, обязав правительство региона выплатить им два миллиона рублей компенсации.

Компетентно

Инна Чернова, судья Новочеркасского городского суда:

- Специальной нормы в законе, что по обязательствам ликвидированной организации отвечает ее учредитель, не существует. Но в Гражданском кодексе РФ есть статьи, из которых это логически вытекает. Например, в Новочеркасском суде слушалось дело, где истцом выступала налоговая инспекция, ответчиком - учредитель закрывшейся фирмы, у которой были долги по уплате налогов. Иск налогового органа был удовлетворен, деньги взыскали с учредителя. Другой случай: госпредприятие задолжало сотруднику, на момент обращения в суд оно было ликвидировано. Претензии предъявили к министерству финансов региона, которое и оплатило задолженность перед гражданином.