Петербуржец попал в реанимацию из-за неразборчивого почерка врача

В Петербурге пенсионер попал в реанимацию из‐за того, что его жена не смогла разобрать врачебный почерк на рецепте. Проверку этого случая сейчас проводит полиция Невского района, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

В ведомстве уточнили, что мужчина 1954 года рождения попал в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, откуда в полицию поступила телефонограмма. Жена пациента пояснила, что не смогла точно прочитать слова, написанные врачом на рецепте из-за его неразборчивого почерка. А потому и неправильно рассчитала дозу препарата, который супругу выписали в поликлинике по месту жительства. В результате доза лекарства, снижающего тонус мышц, превысила допустимую.

Медикам удалось спасти пострадавшего, сейчас его жизни ничего не угрожает, а полицейские проводят проверку случившегося, чтобы принять процессуальное решение.