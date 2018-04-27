Таможня нашла чемодан янтарных украшений в поезде "Калининград-Москва"

Около трех тысяч незадекларированных янтарных изделий обнаружили таможенники при досмотре пассажирского поезда сообщением "Калининград-Москва" на приграничной станции Нестеров.

Товар перевозил в багаже один из пассажиров - гражданин России. Как сообщили в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни, в чемодане и сумке гражданина РФ находились в общей сложности 2994 ювелирных изделия из янтаря.

Ассортимент оказался обширный - кулоны, браслеты, бусы, колье, четки, броши. Общий вес составил более 26 килограммов. Изделия из солнечного камня в таком количестве, перемещаемые физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС, нельзя отнести к товарам для личного пользования, пояснили в таможне.

Янтарные украшения изъяты и направлены на товароведческую экспертизу. В отношении их владельца возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям "Недекларирование" и "Несоблюдение запретов и (или) ограничений".