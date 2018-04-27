В Петербурге машина сбила трех пешеходов на тротуаре

В Северной столице легковой автомобиль Skoda сбил трех человек на тротуаре. Впрочем, по данным отдела пропаганды УГИБДД по городу и области, виновником ДТП оказался не водитель иномарки, а владелец Lada.

Инцидент произошел в 13.55 у дома 23 по Бухарестской улице. 26-летний мужчина за рулем Lada врезался в машину Skoda Octavia, остановившуюся на красный свет. От удара легковушку вынесло на тротуар, по которому шли люди.

В результате 72-летняя женщина получила тяжкий вред здоровью, а 81-летняя пенсионерка и 19-летний юноша - травмы средней степени тяжести.

По факту аварии начата проверка.