В Петербурге школьница отдала 420 тысяч рублей за "снятие порчи"

Петербургские полицейские разыскивают неизвестную злоумышленницу, забравшую у 14-летней девочки дорогие ювелирные украшения под предлогом "снятия порчи".

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, сегодня в полицию обратилась 48-летняя петербурженка. Она рассказала, что накануне на Прибрежной улице школьница передала некой женщине две цепочки, обручальное кольцо, кулон, кольцо с фианитом, крест и кольцо-перстень. В общей сложности стоимость украшений оценивается в 420 тысяч рублей.

В обмен на это "подношение" женщина обещала снять порчу с девочки и ее родителей. Полиция начала проверку и поиски неизвестной женщины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.