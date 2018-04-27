В Петербурге загорелся склад вблизи автосервиса

В Невском районе Санкт-Петербурга загорелся склад на улице Хрустальной, 31. Рядом с эпицентром пожара находится автосалон. Как сообщает пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу, сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в середине дня.

Учитывая потенциальную опасность распространения огня на соседние здания, к ликвидации пожара были привлечены 11 единиц техники и 44 спасателя. Первоначально пожару был присвоен второй уровень сложности. Когда выяснилось, что в административно-производственном двухэтажном здании горит обстановка в помещении на площади 100 квадратных метров, уровень был понижен до №1 бис, а потом и до первого. В настоящее время пожар локализован.

Сведений о пострадавших нет, сообщается на официальном сайте ведомства.