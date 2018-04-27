В Сыктывкаре вандалы разгромили памятник рублю

Полиция Сыктывкара выясняет обстоятельства повреждения арт-объекта "Знак Рубля", установленного на Стефановской площади возле здания Национального банка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Коми, охранник Нацбанка рассказал правоохранителям о том, что неизвестные вандалы уничтожили композицию, называемую в народе памятником рублю. Сообщение на пульт дежурного поступило сегодня в 07.20.

Неизвестные хулиганы раскололи стеклянную стелу, к которой крепился металлический знак рубля. Знак нашли лежащим посреди стеклянного крошева.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа УМВД России по Сыктывкару, - отметили в региональном полицейском главке. - Произведен осмотр места происшествия, изъяты записи с камер видеонаблюдения, установленных на близлежащих зданиях.

По итогам проверки будет принято решение о возбуждении дела.