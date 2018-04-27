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27.04.2018 19:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МЧС предупредило об аномальной жаре в Крыму

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Главное управление МЧС по Республике Крым предупредило о наступлении на полуострове аномальной жары с 29 апреля по 3 мая.

Фото: depositphotos.com
Май начнется с жаркой и влажной погоды

По прогнозам Крымского центра по гидрометеорологии, в последние дни апреля и первые дни мая из-за установления зоны повышенного атмосферного давления в Крыму ожидается аномально жаркая погода. Температура воздуха ночью - плюс 7-14 градусов, а днем начиная с воскресенья она будет доходить до 29-30 при северо-восточном ветре 5-13 метров в секунду. При этом морская вода в районе Ялты уже прогрелась до плюс 15 градусов, в Евпатории - до 14, а в Алуште - до 13 градусов. Так что самые закаленные крымчане и гости полуострова уже открыли купальный сезон.

К слову, среднесуточная температура воздуха накануне, 26 апреля, в Симферополе составила плюс 18,8 градуса, что на 8,2 выше средней многолетней.

На полуострове уже давно не было хороших дождей, поэтому МЧС объявило четвертый-пятый класс пожарной опасности. В том числе велика вероятность ландшафтных и лесных пожаров и возгораний камышей в районе озер. Поэтому крымчанам при посещении лесов и природных заповедников в предстоящие выходные советуют особенно осторожно обращаться с огнем. Весь личный состав ГУ МЧС с завтрашнего дня будет переведен в режим повышенной готовности для оперативного и эффективного реагирования на любые чрезвычайные происшествия.

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