В Адыгее учебный самолет совершил экстренную посадку

В Адыгее учебный самолет Л-39 совершил экстренную посадку посреди сельскохозяйственного поля из-за попавшей в двигатель птицы. Инцидент произошел в районе хутора Косинова, расположенного под Майкопом, сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел во время тренировочного полета, совершаемого самолетом Майкопской учебной авиационной базы.

По данным правоохранительных органов, "птица попала в сопло двигателя и вывела летательный аппарат из строя". Тем не менее "пилот смог посадить самолет на поле, жертв и разрушений на земле нет". Сам курсант Майкопской учебной авиационной базы, который управлял самолетом, по предварительным данным, повреждений не получил, однако в соответствии с регламентом, принятым в таких ситуациях, госпитализирован для обследования.

Известно, что на месте ЧП работают оперативная группа военных следователей и сотрудники военной прокуратуры Южного военного округа. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента.