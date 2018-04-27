В Краснодаре автозак с восемью арестантами попал в ДТП

Сотрудники полиции столицы региона начали проверку ДТП, в котором автозак с заключенными столкнулся в Краснодаре с легковым автомобилем.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по краю, эта авария произошла сегодня около 14.30 на улице Адыгейская Набережная. Здесь перевозивший восьмерых подозреваемых в совершении преступления граждан специализированный автомобиль ГАЗ-3302 столкнулся с ехавшим в попутном направлении легковым авто Volkswagen. В результате ДТП никто из людей не пострадал, а оба автомобиля получили механические повреждения.

Сообщается, что после аварии группа охраны и конвоирования "оперативно пересадила административно задержанных в другой автозак".

По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции водителем-полицейским специализированного транспортного средства.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.