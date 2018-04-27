В Челябинской области при пожаре погибли три человека

В Челябинской области организована доследственная проверка по факту гибели трех жителей села Новобурино. Тела погибших обнаружены сегодня в сгоревшем доме, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.

- Сегодня утром при тушении пожара в одном из частных домов села Новобурино обнаружены тела мужчины и двух женщин, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

На месте происшествия работают следователи и пожарные дознаватели. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК.