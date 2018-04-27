В Екатеринбурге в результате стрельбы в офисе погибли двое мужчин

В Екатеринбурге сегодня произошла перестрелка в здании на улице Кузнечной. Об этом сообщили "РГ" в отделении по связям со СМИ управления МВД Екатеринбурга.

"Сообщение о выстрелах в офисе поступило в отдел полиции около четырех часов вечера. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, а так же второго пострадавшего - его госпитализировали", - рассказали в ведомстве.

Как уточнил "РГ" пресс-секретарь СК Свердловской области Александр Шульга, мужчина, доставленный в больницу с огнестрельным ранением, позднее скончался. Таким образом, число жертв перестрелки выросло до двух.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство" (ст 105 УК РФ).

На месте работает следственно-оперативная группа, криминалисты. Выясняются обстоятельства случившегося, устанавливаются очевидцы. По данным официального представителя СК, перестрелка произошла между погибшими мужчинами.

Расследование продолжается.