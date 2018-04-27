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27.04.2018 16:39
Рубрика: Происшествия

Видео: Перекрыт крупный канал наркотрафика из ЕС в Россию

Текст: Иван Егоров
ФСБ и МВД России обезвредили наркогруппировку, причастную к организации трансграничного канала поставок наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере из стран ЕС в Россию для продажи на территории Северо-Западного федерального округа.

"Принятыми мерами установлены организаторы и активные члены наркогруппировки - граждане России, определено их ролевое участие в незаконных операциях с наркотическими средствами, запрещенными к обороту, добыты сведения, подтверждающие систематический характер наркопоставок", - сообщили корреспонденту "РГ" в ЦОС ФСБ.

Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
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По данным ФСБ, в результате, на заключительной стадии операции, задержаны с поличным на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области 6 активных членов разрабатываемой ОПГ.

Из незаконного оборота изъято более 173 килограммов гашиша, около 1,8 кг кокаина, 5 тысяч таблеток 2С-В (4-бром-2,5-диметоксифенетиламин), 1,1 кг психотропного вещества амфетамин, а также пистолет-пулемет "Скорпион", два карабина "Сайга", три пистолета "Glock" (один с устройством для бесшумной стрельбы - "глушителем"), пистолет "Parabellum", пистолет "Schmeissers" с боеприпасами к ним (более 1000 патронов), три ручных осколочных гранаты Ф-1, а также шесть транспортных средств, оборудованных высокотехнологичными тайниками.

"В отношении задержанных Следственным департаментом МВД России возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ЦОС ФСБ.

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