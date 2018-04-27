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27.04.2018 13:59
Рубрика: Происшествия

Выявлен новый эпизод в деле о незаконном ввозе деталей для вертолетов

Текст: Владимир Богданов

Сотрудники Центральной оперативной таможни (ЦОТ) продолжают расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ЗАО "Технотрейд" по факту уклонения от уплаты таможенных платежей. "В ходе расследования нам удалось выявить еще один эпизод преступной деятельности сотрудников ЗАО "Технотрейд". Как выяснилось, случай с занижением таможенной стоимости на вертолетные двигатели, не единственный. Компания проделывала эту аферу несколько раз", - отметил заместитель начальника ЦОТ Валерий Ногаев.

Напомним, в настоящее время продолжается расследование сотрудниками Центральной оперативной таможни уголовного дела, возбужденного в отношении указанной компании по факту уклонения от уплаты таможенных платежей.

На Дону таможенники изъяли поддельные часы на 50 миллионов рублей

Дело было возбуждено по статье 194 УК РФ. При ввозе на территорию России четырех вертолетных двигателей из Германии за 2 миллиона евро предприятие уклонилось от уплаты таможенных пошлин в особо крупном размере, чтобы в несколько раз сократить сумму на таможенную очистку. При ввозе их в Россию компания заявила в декларациях всего 560 тысяч евро. В результате противоправных действий государству причинен ущерб в 26 миллионов рублей. Данный ущерб уже возмещен нарушителями в бюджет государства благодаря оперативным действиям дознавателей таможни.

Сотрудниками таможни было проведено уже 10 обысков. В ходе следственных действий получены доказательства, подтверждающие причастность сотрудников компании "Технотрейд" к совершенному преступлению.

Ущерб государству составил 52 миллиона рублей. Расследование продолжается. "В настоящее время выясняется причастность сотрудников ЗАО "Технотрейд" к совершению иных преступлений", - подытожил Валерий Ногаев.

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