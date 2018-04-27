Выявлен новый эпизод в деле о незаконном ввозе деталей для вертолетов

Сотрудники Центральной оперативной таможни (ЦОТ) продолжают расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ЗАО "Технотрейд" по факту уклонения от уплаты таможенных платежей. "В ходе расследования нам удалось выявить еще один эпизод преступной деятельности сотрудников ЗАО "Технотрейд". Как выяснилось, случай с занижением таможенной стоимости на вертолетные двигатели, не единственный. Компания проделывала эту аферу несколько раз", - отметил заместитель начальника ЦОТ Валерий Ногаев.

Напомним, в настоящее время продолжается расследование сотрудниками Центральной оперативной таможни уголовного дела, возбужденного в отношении указанной компании по факту уклонения от уплаты таможенных платежей.

Дело было возбуждено по статье 194 УК РФ. При ввозе на территорию России четырех вертолетных двигателей из Германии за 2 миллиона евро предприятие уклонилось от уплаты таможенных пошлин в особо крупном размере, чтобы в несколько раз сократить сумму на таможенную очистку. При ввозе их в Россию компания заявила в декларациях всего 560 тысяч евро. В результате противоправных действий государству причинен ущерб в 26 миллионов рублей. Данный ущерб уже возмещен нарушителями в бюджет государства благодаря оперативным действиям дознавателей таможни.

Сотрудниками таможни было проведено уже 10 обысков. В ходе следственных действий получены доказательства, подтверждающие причастность сотрудников компании "Технотрейд" к совершенному преступлению.

Ущерб государству составил 52 миллиона рублей. Расследование продолжается. "В настоящее время выясняется причастность сотрудников ЗАО "Технотрейд" к совершению иных преступлений", - подытожил Валерий Ногаев.