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28.04.2018 10:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На тушение пожаров в Приамурье выделят 80 млн рублей

Текст: Дина Непомнящая

В Амурской области прошло очередное заседание комиссии по ЧС в регионе, основной темой обсуждения которой стала сложная пожароопасная обстановка в Приамурье. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

В Приамурье возбуждено дело по факту пожара в Хинганском заповеднике

- Мы получаем поддержку из всех регионов страны. Перебазировка, материальное обеспечение групп специалистов, прибывших для тушения пожаров - все это требует денег. Нам нужны дополнительные лимиты, чтобы "отстоять" еще месяц. По прогнозам синоптиков, май в Приамурье будет без существенных осадков. Прошу поддержки, чтобы мы могли обеспечить наших подчиненных ресурсами, - заявил губернатор области Александр Козлов.

Глава Рослесхоза отметил, что сложившая ситуация действительно достаточно сложная и поддержал предложение губернатора. Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик пообещал, что для компенсации затрат, связанных с тушением природных пожаров, будет дополнительно выделено 80 миллионов рублей из резервного фонда агентства.

Как рассказал заместитель председателя правительства области Алексей Венглинский, на сегодняшний день в ликвидации очагов огня задействовано 1218 человек, 173 единиц техники, в том числе десять воздушных судов. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Зейском, Мазановском, Свободненском и Бурейском районах.

Также на заседании губернатор Амурской области поднял вопрос о необходимости максимального ужесточения санкций за нарушение правил пожарной безопасности.

Напомним, в Приамурье с середины апреля действует режим чрезвычайной ситуации. За минувшие сутки в регионе зафиксировано 22 лесных пожара общей площадью 150 тысяч гектаров. Один из них на территории Хинганского заповедника, руководителей которого могут привлечь к уголовной ответственности за непринятие должных мер к тушению возгорания.

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