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28.04.2018 09:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье возбуждено дело по факту пожара в Хинганском заповеднике

Текст: Дина Непомнящая

Руководство Хинганского государственного природного заповедника могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

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Установлено, что администрация не приняла должные меры к тушению пожара, который в течение нескольких дней бушует на территории резервата. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ. Ведется следствие.

Напомним, что в Амурской области в связи с пожароопасной обстановкой с середины апреля действует режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию федеральной Авиалесоохраны, за минувшие сутки в Приамурье зафиксировано 22 лесных пожара общей площадью 150 тысяч гектаров.

Также особый противопожарный режим установлен в Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях.

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