МЧС Удмуртии потребовало закрыть пять торговых центров

В Удмуртии после окончания проверок торгово-развлекательных центров хотят закрыть пять крупных объектов. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по республике Евгений Шутов.

Среди них торговые центры "Айсберг" в Воткинске, "Спутник" в Можге", "Тройка" и кафе "Старый лис" в Ижевске и культурный центр "Россия" в Глазове. Материалы с ходатайством приостановить их работу уже находятся в суде.

Всего по итогам проверки выявили более 3500 нарушений пожарной безопасности.