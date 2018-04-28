Новости

На Урале друзу александритов назвали в честь царя-освободителя 10:11
В уральском зоопарке поселились самые редкие в мире кошки 09:55
МЧС Удмуртии потребовало закрыть пять торговых центров 09:50
Фото: В Екатеринбурге прошла ночная репетиция Парада с техникой 09:35
Косачев прокомментировал идею присудить Трампу премию мира за КНДР 09:26
Украине предложили забрать Крымский мост с помощью Photoshop 09:19
В Приморье скончалась раненная браконьерами тигрица 09:15
В Беларуси стартовал патриотический проект "Цветы Великой Победы" 09:11
Шойгу обсудил с министром ВС Франции вопросы безопасности 09:07
Сбербанк и "Яндекс" закрыли сделку по созданию "российского Amazon" 09:04
В Приамурье возбуждено дело по факту пожара в Хинганском заповеднике 09:00
В Удмуртии два человека погибли при опрокидывании лодки на Каме 08:47
Во время фестиваля "Московская весна а сappella" запоют даже скамейки 08:37
В субботу в Москве ожидается облачность с прояснениями 08:29
Астрономы предупредили о надвигающейся на Землю магнитной буре 08:25
В Кирове по факту падения ребенка в яму с водой завели дело 08:15
СМИ рассказали о "русском происхождении" американских F-35 07:37
В Приморье из-за нарушений пожарной безопасности закрыт кинотеатр 07:32
Самолет-разведчик Австралии будет следить за КНДР из Японии 07:30
Более 430 млрд долларов незаконно вывезли из России за 17 лет 07:13
Житель США нашел редчайшую монету стоимостью в миллионы долларов 07:03
СМИ: О завершении Корейской войны объявят до конца года 06:58
Ушел из жизни бывший президент Гватемалы 06:17
Установлена причина крушения самолета с бразильскими футболистами 06:17
В камчатском заповеднике родился первый детеныш северного оленя 06:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Мощные сирийские РСЗО Golan нанесли удар по боевикам
Видео: Мощные сирийские РСЗО Golan нанесли удар по боевикам
Майские законы отразятся на зарплатах и футбольных болельщиках
Майские законы отразятся на зарплатах и футбольных болельщиках
Пик активности клещей придется на майские праздники. Как защититься?
Пик активности клещей придется на майские праздники. Как защититься?
28.04.2018 09:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МЧС Удмуртии потребовало закрыть пять торговых центров

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Удмуртии после окончания проверок торгово-развлекательных центров хотят закрыть пять крупных объектов. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по республике Евгений Шутов.

Нижегородская прокуратура требует закрыть 17 ТРЦ

Среди них торговые центры "Айсберг" в Воткинске, "Спутник" в Можге", "Тройка" и кафе "Старый лис" в Ижевске и культурный центр "Россия" в Глазове. Материалы с ходатайством приостановить их работу уже находятся в суде.

Всего по итогам проверки выявили более 3500 нарушений пожарной безопасности.

Главное сегодня

Косачев прокомментировал идею присудить Трампу премию мира за КНДР
Шойгу обсудил с министром ВС Франции вопросы безопасности
СМИ рассказали о "русском происхождении" американских F-35
Захарова напомнила Хейли о долге США перед ООН
Великобритания отказалась признавать российские дипломы