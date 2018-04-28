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28.04.2018 14:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У села Паника произошла разгерметизация нефтепровода

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Фото: ГУ МЧС по Оренбургской области Фото: ГУ МЧС по Оренбургской области
Фото: ГУ МЧС по Оренбургской области

Разгерметизация нефтепровода произошла в субботу под Оренбургом. На месте происшествия работают спасатели и экологи. Пострадавших нет.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, тревожное сообщение о разгерметизации продуктопровода в двух километрах от села Паника Оренбургского района поступило в 11 часов 30 минут по местному времени.

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- Сильный запах сероводорода ощущался в поселке Экодолье, жилом комплексе Приуралье, Ивановских садах, жилом комплексе Перовский, селе Паника Оренбургского района, - уточнили в пресс-службе ведомства.

К месту ЧП выехала оперативная группа. Для возможной эвакуации населения горадминистрацией Оренбурга были подготовлены автобусы.

Сейчас на месте аварии работают три передвижные лаборатории.

- В первый час после аварии регистрировались краткосрочные превышения ПДК, в настоящее время загрязняющие вещества в воздухе не фиксируются, - пояснили в МЧС.

Аварийный участок отсечен, порыв ликвидирован, ведутся ремонтно-восстановительные работы, выясняются обстоятельства инцидента. По оперативной информации? погибших и пострадавших нет.

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