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28.04.2018 13:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Устроивший резню подросток из Стерлитамака остался под стражей

Текст: Ольга Горюнова (Уфа)

Верховный суд Башкирии согласился с решением стерлитамакского суда об аресте девятиклассника, который устроил 18 апреля резню в школе. После трагедии подросток по решению суда был арестован, и сторона защиты требовала заменить содержание под стражей на домашний арест.

Фото: <a href="https://gtrk.tv/novosti/82235-vesti-publikuyut-foto-video-mesta-chp-shkole-sterlitamaka" target="_blank">gtrk.tv</a>
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката подростка Сергея Чиркова, "…ходатайство защиты суд оставил без изменений. Будем обжаловать в кассационном порядке. Подросток чувствует себя плохо, суду представили медицинские документы, но он принял такое решение".

Напомним, ученик девятого класса стерлитамакской школы № 1 утром 18 апреля напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. Всего пострадали четверо: учительница, две девочки и сам зачинщик. Пострадавшие находились в реанимации, спустя несколько дней были переведены в общие палаты.

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