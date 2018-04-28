Устроивший резню подросток из Стерлитамака остался под стражей

Верховный суд Башкирии согласился с решением стерлитамакского суда об аресте девятиклассника, который устроил 18 апреля резню в школе. После трагедии подросток по решению суда был арестован, и сторона защиты требовала заменить содержание под стражей на домашний арест.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката подростка Сергея Чиркова, "…ходатайство защиты суд оставил без изменений. Будем обжаловать в кассационном порядке. Подросток чувствует себя плохо, суду представили медицинские документы, но он принял такое решение".

Напомним, ученик девятого класса стерлитамакской школы № 1 утром 18 апреля напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. Всего пострадали четверо: учительница, две девочки и сам зачинщик. Пострадавшие находились в реанимации, спустя несколько дней были переведены в общие палаты.