В центре Томска сгорел ангар с автобусами

Ангар в центре Томска загорелся сегодня во второй половине дня. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах, в помещениях находились транспортные средства - как минимум два или три автобуса в результате ЧП сгорели.

Сейчас на месте пожара, в металлическом одноэтажном боксе размерами 20 на 40 метров, идет проливка конструкций, открытое пламя удалось ликвидировать.

Огнеборцы продолжают работать на месте происшествия. Сообщается что пострадавших нет. Причины случившегося выясняются.