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28.04.2018 18:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В центре Томска сгорел ангар с автобусами

Текст: Екатерина Призова

Ангар в центре Томска загорелся сегодня во второй половине дня. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах, в помещениях находились транспортные средства - как минимум два или три автобуса в результате ЧП сгорели.

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Сейчас на месте пожара, в металлическом одноэтажном боксе размерами 20 на 40 метров, идет проливка конструкций, открытое пламя удалось ликвидировать.

Огнеборцы продолжают работать на месте происшествия. Сообщается что пострадавших нет. Причины случившегося выясняются.

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