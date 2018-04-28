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28.04.2018 10:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде за взятки задержали доцента вуза

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Правоохранители задержали доцента кафедры философии, политологии и права одного из вузов Волгограда, сообщает пресс-службе регионального управления МВД.

В Волгограде силовики выявили подозреваемых во взятках педагогов

Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Получение через посредника взятки за незаконные действия в значительном размере" и "Служебный подлог".

Как рассказала и.о. старшего помощника руководителя областного управления СК России Юлия Лисеева, староста двух групп заочного отделения узнала, что экзамен по философии можно "купить" за две тысячи рублей. Студентка рассказала условия своим однокурсникам.

Она собрала деньги с 17 человек и отнесла преподавателю ведомости и зачетные книжки. После того, как он проставил положительные оценки, староста вручила ему 34 тысячи рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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