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28.04.2018 13:52
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Задержана министр спорта Кубани Людмила Чернова

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
В Краснодарском крае правоохранители задержали министра физической культуры и спорта региона, олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Людмилу Чернову. Против нее возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий) из-за выплат футбольному клубу "Кубань" денег из бюджета на сумму 886 миллионов рублей. Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Людмила Чернова руководит кубанским спортом почти 12 лет. Фото: Владимир Аносов/РГ Людмила Чернова руководит кубанским спортом почти 12 лет. Фото: Владимир Аносов/РГ
Людмила Чернова руководит кубанским спортом почти 12 лет. Фото: Владимир Аносов/РГ

Сама министр сейчас находится в СИЗО, а у нее дома накануне прошел обыск. В министерстве спорта края отказались как-либо комментировать эту ситуацию, лишь пояснив, что глава их ведомства "отсутствует на рабочем месте".

В настоящее время правоохранители, как стало известно, выясняют все обстоятельства перечисления футбольному клубу "Кубань" из бюджета Краснодарского края средств на сумму в 886 миллионов рублей. Эти деньги, по версии следствия, были переведены на счет клуба якобы с финансовыми нарушениями.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Ожидается, что слушание по делу Людмилы Черновой может пройти в Октябрьском районном суде Краснодара в течение дня в субботу, 28 апреля. На данный момент, как "РГ" рассказали в суде, дата и время заседания (на нем будет определена мера пресечения подозреваемой) не назначено.

А в начале этого месяца арестовал на два месяца финансового директора ФК "Кубань" Владислава Белецкого. Против него возбуждено уголовное дело по подозрению в хищениях в футбольном клубе. "В отношении Белецкого Владислава Владимировича Прикубанским районным судом города Краснодара избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 27 мая 2018 года включительно", - сообщили в суде.

По мнению экспертов, эти два дела между собой никак не связаны. В 2012 и 2013 годах ФК "Кубань" возглавляли совсем другие люди, а Владислав Белецкий занял свой пост гораздо позднее, когда в краснодарском клубе полностью сменилось руководство.

При этом, начиная с 2015 года ФК начал испытывать проблемы с финансированием, у него накопились долги как перед игроками, так и перед собственными сотрудниками. В 2017 году федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с просьбой признать клуб банкротом из-за долгов на сумму 288,4 миллиона рублей.

Справка "РГ"

Людмила Чернова - олимпийская чемпионка-1980 в женской эстафете 4Х400 метров. В 2006 году назначена руководителем департамента по физической культуре и спорту Краснодарского края, который в 2012 год был преобразован в региональное министерство. Родилась в Норильске в 1955 году, в 1963-м с родителями переехала в Армавир, где в детско-юношеской школе занималась плаванием, а с 1970 года - легкоатлетическим многоборьем. Окончила Краснодарский педагогический институт. Заслуженный мастер спорта СССР, награждена почетным знаком "За заслуги в развитии физической культуры и спорта". Во время работы Черновой на посту главы ведомства Краснодарский край превратился в один из самых спортивных российских регионов.

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