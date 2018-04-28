Южноуральцев предупредили об ураганном ветре

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 23-28 метров в секунду.

Об этом сообщили в субботу в ГУ МЧС по региону.

- По данным челябинского гидрометцентра, ночью и днем 29 апреля на территории Челябинской области ожидается резкое усиление ветра до 16-21 метров в секунду с порывами до 23-28 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время шторма рекомендуется ограничить пребывание на открытом пространстве, пережидать порывы в подъездах домов, не выпускать из виду детей.

Южноуральцев настоятельно просят заблаговременно убрать с балконов хозяйственные вещи и закрыть на ночь окна.

Кроме того, во избежание пожара при перепадах напряжения выдернуть из розеток шнуры электроприборов.