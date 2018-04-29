Ил-38 ВМС Индии, аварийно севший в Жуковском, снова поднимется в небо

Противолодочный самолет Ил-38 ВМС Индии, который вчера совершил жесткую посадку на аэродроме в подмосковном Жуковском, подлежит ремонту. Причиной стало то, что не раскрылась передняя стойка шасси.

Машина получила минимальные повреждения и будет отремонтирована, передает "Интерфакс". Самолет приземлился и снижал скорость, двигаясь по взлетно-посадочной полосе на основных шасси.

Пилоты очень качественно отработали нештатную ситуацию, удерживая машину на основных стойках шасси до последнего момента. Когда борт практически остановился, то он плавно лег на нос.