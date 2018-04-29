Под Смоленском загорелся резервуар с бензином

В Смоленской области пожарные ликвидировали возгорание резервуара с нефтепродуктами. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Как пояснили в ведомстве, сообщение о возгорании в Вяземском районе поступило на пункт на пункт связи ПСЧ-12 около полудня. На станции Семлево вспыхнул резервуар с бензином АИ-80 емкостью пять тысяч тонн.

На место вызова выехали сотрудники пяти пожарных частей. В ликвидации возгорания участвовали 25 пожарных. В МЧС подчеркнули, что пострадавших нет. Причина возгорания и размер причиненного ущерба выясняются.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах региона, при пожаре пропал человек. "Судьба одного сотрудника АЗС неизвестна, ведется его поиск", - сказал собеседник агентства.