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29.04.2018 20:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье два ребенка погибли при пожаре

В подмосковном Егорьевске произошел пожар в жилой двухэтажке. Погибли двое детей, сообщает пресс-служба ГУ СУСК по Московской области.

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"В квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома, произошло возгорание. В ходе тушения пожара обнаружены тела двух малолетних дней, третий в бессознательном состоянии доставлен в больницу", - уточнили в ведомстве.

Следователи в ближайшее время допросят родителей, чтобы выяснить обстоятельства случившейся трагедии. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 Ст. 109 УК РФ).

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