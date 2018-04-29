В Тверской области утонул парашютист

В Тверской области сотрудники регионального управления СК России выясняют обстоятельства гибели 17-летнего парня, прыгнувшего с парашютом.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК, сегодня в ведомство поступило сообщение о том, что в пруду у деревни Ново-Ямская Старицкого района было найдено бездыханное тело.

- На место происшествия незамедлительно выехали следователь СК и сотрудники УМВД, - рассказали в ведомстве. - По данному факту проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что погибшему было 17 лет. Как раз сегодня утром с 9 до 11 часов утра вблизи деревни Ново-Ямская проходили тренировочные прыжки с парашютом с самолета АН-2.

Есть подозрение, что парень прыгнул с парашютом, приводнился в водоем и утонул. Как пояснили в СУ СК, выясняются все обстоятельства произошедшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.