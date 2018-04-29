Новости

На трассе "Кавказ" в Дагестане столкнулись фура и газовоз 19:50
Renegade Trailhawk: На что способен самый маленький и стильный Jeep 19:48
При пожаре в Нью-Йорке пострадали 13 человек 19:45
Умер бывший президент Боливии Луис Гарсиа Меса 19:45
Под Смоленском при пожаре в резервуаре бензина погиб рабочий 19:25
МИД: Подготовительная работа к судам по дипсобственности РФ в США идет 18:59
Льюис Хэмилтон одержал первую победу в сезоне 18:57
В Тверской области утонул парашютист 18:45
Ил-38 ВМС Индии, аварийно севший в Жуковском, снова поднимется в небо 18:01
Европарламенту предложили принять "Антинацистский список Магнитского" 17:55
В Башкирии женщина погибла при столкновении двух катамаранов 17:45
В Башкирии во время сплава по реке пропали два туриста 17:40
В Югре у девушки не раскрылся парашют во время прыжка 17:35
Евросоюз пригрозил США пошлинами на джинсы, виски и мотоциклы‍ 17:26
В Ираке вынесен приговор 19 россиянкам за принадлежность к "ИГ" 17:10
Появились первые фото нового лифтбека Lada Granta 17:00
С лужайки Белого дома исчез посаженный Макроном и Трампом дуб‍ 16:47
Два человека погибли при крушении мотопланера в Австрии 16:40
"Зенит" - ЦСКА. Онлайн-трансляция матча чемпионата России 16:16
Названы сроки запуска третьей линии "Ямал СПГ" 16:05
Большой десантный корабль "Минск" вернулся в Балтийск 16:00
Сироткин сошел с трассы Гран-при Азербайджана на первом круге 16:00
Испорченный фрукт стал причиной эвакуации 600 человек в Австралии 15:34
Боссов Sony Pictures обвинили в унижении женщин 15:28
Режиссер фильма "В моей смерти прошу винить Клаву К." попал в ДТП 15:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Майские законы отразятся на зарплатах и футбольных болельщиках
Майские законы отразятся на зарплатах и футбольных болельщиках
Россия раскрыла главную военную хитрость США
Россия раскрыла главную военную хитрость США
Пик активности клещей придется на майские праздники. Как защититься?
Пик активности клещей придется на майские праздники. Как защититься?
29.04.2018 17:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии женщина погибла при столкновении двух катамаранов

Текст: Ольга Горюнова

33-летняя жительница Башкирии погибла в результате столкновения двух катамаранов на реке Малый Инзер.

В Башкирии во время сплава по реке пропали два туриста

- 29 апреля в 17 часов 30 минут в МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о столкновении катамаранов на реке Малый Инзер (порог Айгир). Там столкнулись и перевернулись два катамарана с девятью туристами. Спасатели зонально-поискового спасательного отряда города Белорецка спасли из воды 29-летнюю женщину. Она чувствует себя удовлетворительно, в медицинской помощи не нуждается. К сожалению, в результате происшествия погибла 33-летняя женщина, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации МЧС по РБ, туристическая группа, в составе которой находилась погибшая, прошла предварительную регистрацию. Вторая группа на катамаране предварительно в органах МЧС России не зарегистрировалась.

Главное сегодня

Telegram частично возобновил работу
Почему в США российскую подлодку Б-90 "Саров" назвали "устрашающей"
Опубликовано еще одно видео с аварийно севшим в Жуковском Ил-38
Опубликовано видео нокаута Мира в поединке с Емельяненко
Пушков: У Европы нет потенциала сопротивления США