В Башкирии женщина погибла при столкновении двух катамаранов

33-летняя жительница Башкирии погибла в результате столкновения двух катамаранов на реке Малый Инзер.

- 29 апреля в 17 часов 30 минут в МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о столкновении катамаранов на реке Малый Инзер (порог Айгир). Там столкнулись и перевернулись два катамарана с девятью туристами. Спасатели зонально-поискового спасательного отряда города Белорецка спасли из воды 29-летнюю женщину. Она чувствует себя удовлетворительно, в медицинской помощи не нуждается. К сожалению, в результате происшествия погибла 33-летняя женщина, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации МЧС по РБ, туристическая группа, в составе которой находилась погибшая, прошла предварительную регистрацию. Вторая группа на катамаране предварительно в органах МЧС России не зарегистрировалась.