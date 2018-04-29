В Удмуртии перевернулся экскурсионный автобус. Авария произошла сегодня около четырех утра рядом с селом Совхозное Завьяловского района, сообщает 1 отдел управления республиканского ГИБДД.

Известно, что автобус ехал из Свердловской области в Казань. 45-летний водитель хотел развернуться задним ходом, но не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате происшествия в больницу попали два человека. Всего в автобусе были 39 человек. Семеро из них дети.

Из Свердловской области на замену выехал второй автобус. Пока туристическую группу разместили в придорожном комплексе Совхозного. На месте дежурят полиция и медики.