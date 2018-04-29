Рейс из Краснодара в Стамбул отложили более чем на 15 часов

Рейс № PC381 из Краснодара в Стамбул авиакомпании Pegasus Airlines задерживается более чем на 15 часов. Об этом в воскресенье корреспонденту РГ сообщили в аэропорту Краснодара.

Самолет А-320 должен был вылететь из столицы Кубани в Турцию в воскресенье в 03.45, однако этого не произошло. Пассажирам объявили, что рейс задерживается. Вскоре на табло в аэропорту появилась информация, что вылет перенесен на 12.00, а посадка начнется в 11.20. Однако к назначенному времени самолет так и не покинул воздушную гавань отправления.

Сейчас по данным онлайн табло аэропорта Краснодар, вылет перенесен на 18.30. Таким образом пассажирам придется ожидать отправления более чем 15 часов. Дирекция аэропорт обеспечила их напитками, горячим обедом, гостиницей.