С начала года в Азовском и Черном морях погибли более 70 дельфинов

Научно-экологическая организация "Безмятежное море" сообщила о смерти с начала 2018 года более 70 дельфинов, погибших скорее всего из-за деятельности браконьеров. Но как уверяют ученые, эта статистика не полная, так как фиксируются лишь те туши дельфинов, о которых местные жители известили пограничников и экологов.

Как уточнили "РГ" в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, в большинстве случаев дельфины-азовки, белобочки и афалины погибли от рыболовецких сетей и колюще-режущих предметов. Это видно по фотографиям изувеченных животных: вспоротое брюхо, отрезанные плавники, голова, а зачастую оставшиеся на плавниках и хвосте фрагменты немаркированных сетей. Все это доказательства браконьерского промысла в запрещенных районах лова, либо в районах миграционных путей дельфинов.

Пограничное управление крымского УФСБ намерено предпринимать адекватные действия для пресечения браконьерской деятельности, требуя соблюдения российских и международных правил рыболовства, в том числе от рыбаков соседнего государства в зоне ответственности береговой охраны Пограничной службы. Особое внимание будет уделено соблюдению правил рыболовства в Азовском море, являющегося внутренними водами России и Украины.